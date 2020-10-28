Судове засідання у справі "догхантера" Святогора перенесли на грудень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Шевченківський районний суд міста Києва продовжить судове засідання у справі “догхантера” Олексія Святогора 22 грудня, передає кореспондент УНН.
“На наступному судовому засіданні заслухаємо клопотання захисника також обговоримо питання заявлене представником потерпілого. Наступне засідання 22 грудня 10:30 та 13 січня 15:00”, — зазначила суддя.
Нагадаємо, столична поліція 8 червня 2018 року затримала відомого “догхантера” Святогора.
Після підготовчого засідання 1 лютого 2019 року, суд призначив до розгляду обвинувальний акт у справі Святогора, якого звинувачують у закликах до розправи над бездомними тваринами.
Як повідомляв УНН, 21 лютого суд встановив порядок дослідження доказів у справі “догхантера” Святогора. Пізніше стало відомо, що відомого “догхантера” Святогора побили у Києві.