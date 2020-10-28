Судебное заседание по делу "догхантера" Святогора перенесли на декабрь
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Шевченковский районный суд Киева продолжит судебное заседание по делу “догхантера” Алексея Святогора 22 декабря, передает корреспондент УНН.
“На следующем судебном заседании заслушивает ходатайство защитника также обсудим вопрос заявленный представителем потерпевшего. Следующее заседании 22 декабря 10:30 и 13 января 15:00”, — отметила судья.
Напомним, столичная полиция 8 июня 2018 года задержала известного “догхантеров” Святогора.
После подготовительного заседания 1 февраля 2019 года, суд назначил к рассмотрению обвинительный акт по делу Святогора, которого обвиняют в призывах к расправе над бездомными животными.
Как сообщал УНН, 21 февраля суд установил порядок исследования доказательств по делу “догхантера” Святогора. Позже стало известно, что известного “догхантера” Святогора избили в Киеве.