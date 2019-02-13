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Судове засідання у справ Мангера затримується

Судове засідання у справ Мангера затримується

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Шевченківському суді міста Київа вже на годину затримується початок судового засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваному у замовлені та організації вбивства Катерини Гандзюк. Про це повідомляє кореспондент УНН з приміщення суду.

Судове засідання мало розпочатися о 12:30, але початок затримується через те, що суддя Олександр Кіпчарський зайнятий у іншому провадженні.

Наразі в залі суду є адвокати Владислава Мангера, але сам Мангера у вестибюлі Шевченківського суду не був помічений.

Нагадаємо, 11 лютого, на розгляд до Шевченківського суду Києва надійшло клопотання про арешт голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у співучасті у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер готовий співпрацювати зі слідством і не збирається нікуди тікати.

Мангер є екс-членом партії ВО "Батьківщина". Він був виключеним із членів партії 9 лютого.

31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку у Херсоні, внаслідок чого опіками було уражено 30% її тіла.

4 листопада 2018 року, після трьох місяців лікування, активістка померла.

28 січня, під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заслухали Віктора Гандзюка, батька загиблої Катерини Гандзюк. Під час виступу він назвав імовірних замовників убивства активістки, серед яких були імена кримінального авторитета Олексія Левіна, який, за словами батька, співпрацює з головою Херсонської облради Владиславом Мангером та головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим та його заступником Євгеном Рищуком.

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