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Судебное заседание по делу Мангера задерживается

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Шевченковском суде города Киева уже на час задерживается начало судебного заседания по избранию меры пресечения подозреваемому в заказе и организации убийства Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает корреспондент УНН из здания суда.

Судебное заседание должно было начаться в 12:30, но начало задерживается из-за того, что судья Александр Кипчарский занят в другом производстве.

Сейчас в зале суда есть адвокаты Владислава Мангера, но сам Мангер в вестибюле Шевченковского суда не был замечен.

Напомним, 11 февраля, на рассмотрение в Шевченковский суд Киева поступило ходатайство о аресте председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в соучастии в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер готов сотрудничать со следствием и не собирается никуда бежать.

Мангер является экс-членом партии "Батькивщина". Он был исключен из членов партии 9 февраля.

31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда собственного дома в Херсоне, в результате чего ожогами было поражено 30% ее тела.

4 ноября 2018 года, после трех месяцев лечения, активистка умерла.

28 января, во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады заслушали Виктора Гандзюка, отца погибшей Екатерины Гандзюк. Во время выступления он назвал вероятных заказчиков убийства активистки, среди которых были имена криминального авторитета Алексея Левина, который, по словам отца, сотрудничает с председателем Херсонского облсовета Владиславом Мангером и председателем Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и его заместителем Евгением Рищуком.

Украинские Национальные Новости

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