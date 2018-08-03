Судова реформа: Польща заперечує порушення норм ЄС

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Польща відповіла Європейській комісії на її звинувачення щодо положень закону про Верховний суд. У Варшаві наголосили, що згідно із угодами ЄС, організація судоустрою є винятковою компетенцією країн-членів. Пор це повідомляє "Польське Радіо" з посиланням на МЗС країни, передає УНН.

У повідомленні дипломатичного відомства зазначено, що "Республіка Польща комплексно підійшла до сумнівів Єврокомісії щодо погодження закону про Верховний суд із законодавством Європейського Союзу, вказуючи на їхню необґрунтованість".

Польські дипломати підкреслили, що "відповідно до угод ЄС, організація правосуддя є винятковою компетенцією держав-членів".

За словами МЗС Польщі, це означає, що визначення пенсійного віку суддів Верховного суду не може сприйматися як порушення європейських правових норм".

У польському Міністерстві закордонних справ також додали, що "зниження пенсійного віку суддів Верховного суду не обмежує можливості прийняття незалежних рішень і не впливає на правове становище окремих осіб та їхнє право на справедливий суд".

Місяць тому Єврокомісія почала щодо Польщі провадження у справі порушення євросоюзного законодавства у зв’язку із законом про Верховний суд. Вона поставила під сумнів положення, що відправляють на пенсію частину суддів Верховного суду, а також першу голову Малґожату Ґерсдорф. На думку Єврокомісії, це загрожує політизацією суду.

Відповідно до закону про Верховний суд, який діє з 3 квітня, судді, після перевищення 65 років, виходять на пенсію на підставі закону. Вони можуть приймати рішення лише у тому випадку, якщо подадуть відповідне клопотання до президента, і президент надасть їм таку можливість.

Нині така ситуація стосується 27 із 73 суддів Верховного суду. 16 із них склали до президента відповідні клопотання.

Тепер Комісія має вивчити відповідь Варшави і якщо вона визнає її незадовільною, то надішле друге нагадування і закличе усунути недоліки. Якщо і друга відповідь для Комісії буде недостатньою, то на третьому етапі процедури вона подасть проти Польщі позов до Суду ЄС, аби судді в Люксембурзі вирішили, хто саме має рацію у цій суперечці.

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