Судебная реформа: Польша отрицает нарушение норм ЕС

В сообщении дипломатического ведомства указано, что "Республика Польша комплексно подошла к сомнениям Еврокомиссии по согласованию закона о Верховном суде законодательству Европейского Союза, указывая на их необоснованность".



Польские дипломаты подчеркнули, что "в соответствии с соглашениями ЕС, организация правосудия является исключительной компетенцией государств-членов".



По словам МИД Польши, это означает, что определение пенсионного возраста судей Верховного суда не может восприниматься как нарушение европейских правовых норм".



В польском Министерстве иностранных дел также добавили, что "снижение пенсионного возраста судей Верховного суда не ограничивает возможности принятия независимых решений и не влияет на правовое положение отдельных лиц и их право на справедливый суд".



Месяц назад Еврокомиссия начала в отношении Польши производства по делу нарушения евросоюзного законодательства в связи с законом о Верховном суде. Она поставила под сомнение положения, отправляют на пенсию часть судей Верховного суда, а также первую главу Малгожату Герсдорф. По мнению Еврокомиссии, это чревато политизацией суда.



Согласно закону о Верховном суде, который действует с 3 апреля, судьи, после превышения 65 лет, выходят на пенсию на основании закона. Они могут принимать решения только в том случае, если подадут соответствующее ходатайство к президенту, и президент предоставит им такую ​​возможность.



Сейчас такая ситуация касается 27 из 73 судей Верховного суда. 16 из них составили к президенту соответствующие ходатайства.



Теперь Комиссия должна изучить ответ Варшавы и если она признает его неудовлетворительной, то отправит напоминание и призовет устранить недостатки. Если и второй ответ Комиссии будет недостаточным, то на третьем этапе процедуры она подаст против Польши иск в Суд ЕС, чтобы судьи в Люксембурге решили, кто именно прав в этом споре.