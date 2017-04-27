Судно ЧФ РФ зіткнулося з іншим кораблем в Чорному морі

"27 квітня 2017 року 11:53 за московським часом в південно-західній частині Чорного моря в 40 км на північний захід від протоки Босфор дослідницьке судно Чорноморського флоту "Лиман" в результаті зіткнення з судном "Ашот-7" отримав пробоїну правого борту нижче ватерлінії", - йдеться в повідомленні.

За інформацією сайту, постраждалих серед членів екіпажу немає, екіпаж корабля намагається відремонтувати судно.

У район події направлені кораблі Чорноморського флоту, а також на літаку Ан-26 на місце події вилетіла рятувальна команда флоту.

Нагадаємо, в Сирії загинув майор Чорноморського флоту ВМФ Росії.