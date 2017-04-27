Судно ЧФ РФ столкнулось с другим кораблем в Черном море

"27 апреля 2017 года в 11:53 по московскому времени в юго-западной части Черного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" в результате столкновения с судном "Ашот-7" получил пробоину правого борта ниже ватерлинии", - говорится в сообщени.

По информации сайта, пострадавших среди членов экипажа нет, экипаж корабля пытается отремонтировать судно.

В район происшествия направлены корабли Черноморского флота, а также на самолете Ан-26 на место происшествия вылетела спасательная команда флота.

Напомним, в Сирии погиб майор Черноморского флота ВМФ России.