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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Судно ЧФ РФ столкнулось с другим кораблем в Черном море

Киев • УНН

 • 15075 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Исследовательское судно Черноморского флота “Лиман” в результате столкновения с судном “Ашот-7” в Черном море получило пробоину. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает ТАСС, передает УНН.

Судно ЧФ РФ столкнулось с другим кораблем в Черном море

"27 апреля 2017 года в 11:53 по московскому времени в юго-западной части Черного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" в результате столкновения с судном "Ашот-7" получил пробоину правого борта ниже ватерлинии", - говорится в сообщени.

По информации сайта, пострадавших среди членов экипажа нет, экипаж корабля пытается отремонтировать судно.

В район происшествия направлены корабли Черноморского флота, а также на самолете Ан-26 на место происшествия вылетела спасательная команда флота.

Напомним, в Сирии погиб майор Черноморского флота ВМФ России.

Украинские Национальные Новости

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