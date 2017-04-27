Судно ЧФ РФ столкнулось с другим кораблем в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Исследовательское судно Черноморского флота “Лиман” в результате столкновения с судном “Ашот-7” в Черном море получило пробоину. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает ТАСС, передает УНН.
"27 апреля 2017 года в 11:53 по московскому времени в юго-западной части Черного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" в результате столкновения с судном "Ашот-7" получил пробоину правого борта ниже ватерлинии", - говорится в сообщени.
По информации сайта, пострадавших среди членов экипажа нет, экипаж корабля пытается отремонтировать судно.
В район происшествия направлены корабли Черноморского флота, а также на самолете Ан-26 на место происшествия вылетела спасательная команда флота.
Напомним, в Сирии погиб майор Черноморского флота ВМФ России.