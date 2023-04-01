Суди винесли вже 7 вироків проти кліриків, які стали на бік ворога - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Україні після контррозвідувальних та безпекових заходів у церковному середовищі УПЦ порушено 61 кримінальне провадження щодо 61 священнослужителя. Загалом суди вже винесли 7 вироків щодо окремих кліриків, які стали на бік ворога, у тому числі 2 з них було використано в обміні на українських військових. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.
Повідомляється, що у 2022 році СБУ розпочала комплексні контррозвідувальні та безпекові заходи (понад 40) у церковному середовищі УПЦ, які відбувалися для припинення деструктивної діяльності проросійськи налаштованого духовенства.
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«У результаті заходів, проведених СБУ, порушено 61 кримінальне провадження стосовно 61 священнослужителя. Загалом суди вже винесли 7 вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога, у т.ч. 2 з них було використано в обміні на наших військовослужбовців», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що за матеріалами спецслужби запроваджено санкції стосовно 17 функціонерів УПЦ, а майже 250 клірикам рпц заборонено в’їзд в Україну.
«Також припинено громадянство України 19 священнослужителям УПЦ, громадянам країни-агресора, ініційовано примусове повернення до країни походження клірикам церкви, 2 громадянам рф», - інформує СБУ.
У СБУ наголошують, що у своїй діяльності Служба безпеки дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.
Доповнення
Служба безпеки України підтвердила, що повідомила про підозру колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу, та повідомила про деталі.