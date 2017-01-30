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Суди України у 2016 році розглянули 3,5 млн справ

Суди України у 2016 році розглянули 3,5 млн справ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Суди України розглянули 3,5 млн справ у 2016 році. Про це на брифінгу сказав голова Верховного Суду Ярослав Романюк, кореспондент УНН.

"У 2016 році на розгляд українських національних судів надійшло 3 835 835 справ, що на 3% менше, ніж у попередньому 2015 році. Розглянуто 3 502 211 справ, тут фіксується спад на 5,7%", - повідомив Я.Романюк.

Він додав, що причиною спаду є некомплектація в судах.

Зокрема, за його даними, в судовій системі 40% місць вакантні, а в 7 судах взагалі не здійснюється правосуддя в зв'язку з відсутністю суддів.

Раніше Я.Романюк повідомив, що у 2016 році до Верховного суду України надійшло на 20% менше звернень, ніж у 2015 році.

Українські Національні Новини

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