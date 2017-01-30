Суды Украины в 2016 году рассмотрели 3,5 млн дел
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Суды Украины рассмотрели 3,5 млн дел в 2016 году. Об этом на брифинге сказал председатель Верховного Суда Ярослав Романюк, корреспондент УНН.
"В 2016 году на рассмотрение украинских национальных судов поступило 3835835 дел, что на 3% меньше, чем в предыдущем 2015 году. Рассмотрены 3502211 дел, здесь фиксируется спад на 5,7%", - сообщил Я.Романюк.
Он добавил, что причиной спада является некомплектация в судах.
В частности, по его данным, в судебной системе 40% мест вакантны, а в 7 судах вообще не осуществляется правосудие в связи с отсутствием судей.
Ранее Я.Романюк сообщил, что в 2016 году в Верховный суд Украины поступило на 20% меньше обращений, чем в 2015 году.