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Суды Украины в 2016 году рассмотрели 3,5 млн дел

Суды Украины в 2016 году рассмотрели 3,5 млн дел

Киев • УНН

 • 4812 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Суды Украины рассмотрели 3,5 млн дел в 2016 году. Об этом на брифинге сказал председатель Верховного Суда Ярослав Романюк, корреспондент УНН.

"В 2016 году на рассмотрение украинских национальных судов поступило 3835835 дел, что на 3% меньше, чем в предыдущем 2015 году. Рассмотрены 3502211 дел, здесь фиксируется спад на 5,7%", - сообщил Я.Романюк.

Он добавил, что причиной спада является некомплектация в судах.

В частности, по его данным, в судебной системе 40% мест вакантны, а в 7 судах вообще не осуществляется правосудие в связи с отсутствием судей.

Ранее Я.Романюк сообщил, что в 2016 году в Верховный суд Украины поступило на 20% меньше обращений, чем в 2015 году.

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