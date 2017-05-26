Суди гідно витримують тиск влади у справах ліквідованих банків - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Судові рішення про незаконну ліквідацію банків свідчать про наявність в країні об’єктивних суддів. Таку думку у коментарі УНН висловив адвокат, член “Асоціації адвокатів України” Євген Солодко.
За його словами, недолуге реформування завдало великої шкоди судовій системі, однак залишились ще судді, які діють в рамках закону.
“Я переконаний, що судовій системі, яка об’єднує в собі суди загальної юрисдикції, завдана величезна шкода непродуманим реформуванням. Але судді, які дійсно судді з великої літери, вони приймають лише такі рішення, яких від них вимагає закон”, — сказав Є.Солодко.
Він зазначив, що яскравим прикладом добросовісних суддів є справи щодо визнання банків незаконно ліквідованими. Незважаючи на тиск влади, вони винесли рішення на користь банків.
“Наприклад, в ліквідації багатьох банків певні процедурні моменти були не дотримані, і їх ліквідували незаконно. І коли банкіри доводять, що дійсно у процедурі ліквідації були порушення, то суд, звісно, повинен діяти в рамках закону.
Звідси ми і маємо 12 банків, які довели незаконність їх ліквідації. Такі судді чітко розуміють, що вони суб’єкт правосуддя, і якщо вони винесуть рішення, яке відверто протирічить Закону України, то все ж таки за це передбачена відповідальність”, — зазначив адвокат.
Нагадаємо, голова Верховного суду України Ярослав Романюк заявив про тиск на суддів з боку влади. Раніше повідомлялось, що на голову ВСУ намагалась тиснути голова Нацбанку В.Гонтарева. Після того, як суди визнали незаконною ліквідацію 12 банків, В.Гонтарева закликала ВСУ та інші суди не приймати рішень на користь ліквідованих банків.
Попри тиск влади, суди продовжили виносити рішення на користь ліквідованих банків. До 12 банків, які вже довели у суді протиправність дій Нацбанку, 15 травня долучився банк “Михайлівський”. Суд визнав його ліквідацію незаконною, а захід тимчасової адміністрації в банк протиправним.