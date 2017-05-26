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Суды достойно выдерживают давление власти по делам ликвидированных банков - эксперт

Киев • УНН

 • 10207 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Судебные решения о незаконной ликвидации банков свидетельствуют о наличии в стране объективных судей. Такое мнение в комментарии УНН высказал адвокат, член "Ассоциации адвокатов Украины" Евгений Солодко.

Суды достойно выдерживают давление власти по делам ликвидированных банков - эксперт

По его словам, бестолковое реформирование нанесло большой вред судебной системе, однако остались еще судьи, которые действуют в рамках закона.

"Я убежден, что судебной системе, которая объединяет в себе суды общей юрисдикции, нанесенный огромный вред непродуманным реформированием. Но судьи, действительно судьи с большой буквы, они принимают только такие решения, которых от них требует закон", - сказал Е.Солодко.

Он отметил, что ярким примером добросовестных судей есть дела о признании банков незаконно ликвидированными. Несмотря на давление власти, они вынесли решение в пользу банков.

"Например, в ликвидации многих банков определенные процедурные моменты были не соблюдены, и их ликвидировали незаконно. И когда банкиры доказывают, что действительно в процедуре ликвидации были нарушения, то суд, конечно, должен действовать в рамках закона.

Отсюда мы и имеем 12 банков, которые доказали незаконность их ликвидации. Такие судьи четко понимают, что они субъект правосудия, и если они вынесут решение, которое откровенно противоречит Закону Украины, то все же за это предусмотрена ответственность", - отметил адвокат.

Напомним, председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк заявил о давлении на судей со стороны власти. Ранее сообщалось, что на председателя ВСУ пыталась давить глава Нацбанка В.Гонтарева. После того, как суды признали незаконной ликвидацию 12 банков, В.Гонтарева призвала ВСУ и другие суды не принимать решений в пользу ликвидируемых банков.

Несмотря на давление власти, суды продолжили выносить решения в пользу ликвидируемых банков. До 12 банков, которые уже доказали в суде противоправность действий Нацбанка, 15 мая присоединился банк "Михайловский". Суд признал его ликвидацию незаконной, а меру временной администрации в банке противоправной.

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