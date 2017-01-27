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Суддю Солом'янського суду міста Києва та директора адвокатського бюро затримано при отриманні хабаря у розмірі 22000 доларів США

Київ • УНН

 • 9989 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Працівники Департаменту захисту Національної економіки поліції спільно з НАБУ затримали суддю Солом'янського суду міста Києва та директора адвокатського бюро при отриманні хабара 22000 доларів США за сприяння у знятті арешту на майно. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив Арсен Аваков, передає УНН.

“Тільки що працівники Департаменту захисту Національної економіки поліції спільно з НАБУ затримали суддю Солом’янського суду міста Києва та директора адвокатського бюро (посередник) при отриманні хабара 22000 доларів США за сприяння у знятті арешту на майно, яке перебувало в заставі!”, — написав глава МВС.

“Це довгий шлях — косити і виривати бур’яни. Але, крок за кроком — і стане чистіше..”, — додав він.

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