Суддю Солом'янського суду міста Києва та директора адвокатського бюро затримано при отриманні хабаря у розмірі 22000 доларів США

“Тільки що працівники Департаменту захисту Національної економіки поліції спільно з НАБУ затримали суддю Солом’янського суду міста Києва та директора адвокатського бюро (посередник) при отриманні хабара 22000 доларів США за сприяння у знятті арешту на майно, яке перебувало в заставі!”, — написав глава МВС.

“Це довгий шлях — косити і виривати бур’яни. Але, крок за кроком — і стане чистіше..”, — додав він.