Судью Соломенского суда города Киева задержали при получении взятки в размере 22000 долларов США
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Работники Департамента защиты национальной экономики полиции совместно с НАБУ задержали судью Соломенского суда города Киева и директора адвокатского бюро при получении взятки 22000 долларов США за содействие в снятии ареста на имущество. Об этом на своей странице в Facebook заявил Арсен Аваков, передает УНН.
"Только что работники Департамента защиты национальной экономики полиции совместно с НАБУ задержали судью Соломенского суда города Киева и директора адвокатского бюро (посредник) при получении взятки 22000 долларов США за содействие в снятии ареста на имущество, которое находилось в залоге!", - написал глава МВД.
"Это долгий путь - косить и вырывать сорняки. Но, шаг за шагом - и станет чище .. ", - добавил он.