Суддя знайшов засіб для "прослуховування" в телевізорі, який стояв у його кабінеті

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«Суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області Олег Мигович повідомив, що у телевізорі, який знаходився у його робочому кабінеті, було виявлено спеціальний технічний засіб для негласного отримання інформації. Засіб виявив майстер під час ремонту, після того, як через майже рік користування телевізор вийшов з ладу», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за вказаними фактами суддя звернувся до Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області та повідомив про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 359 Кримінального кодексу України – незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

«Матеріали за його заявою зареєстровані та направлені до Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області для прийняття рішення. Наразі перевірку повідомлених обставин здійснюють правоохоронні органи», - інформує ВРП.

Зазначається, що на переконання судді незаконне збирання інформації шляхом встановлення в його службовому кабінеті спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації є втручанням у здійснення правосуддя та проявом неповаги до суду.

З огляду на вказане ВРП вирішила звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо надання інформації про розкриття та розслідування злочину у кримінальному провадженні за фактами, повідомленими суддею Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області Олегом Миговичем.

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