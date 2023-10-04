Судья нашел средство для "прослушивания" в телевизоре, который стоял в его кабинете

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КИЕВ. 4 октября. УНН. Судья Калушского горрайонного суда Ивано-Франковской области Олег Мигович заявил, что в телевизоре, который находился в его рабочем кабинете, было обнаружено специальное техническое средство для негласного получения информации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВСП.

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«Судья Калушского горрайонного суда Ивано-Франковской области Олег Мигович сообщил, что в телевизоре, который находился в его рабочем кабинете, было обнаружено специальное техническое средство для негласного получения информации. Средство обнаружил мастер во время ремонта, после того, как через почти год пользования телевизор вышел из строя», - говорится в сообщении.

Сообщается, что по указанным фактам судья обратился в Калушский районный отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области и сообщил о совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 359 Уголовного кодекса Украины – незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации.

«Материалы по его заявлению зарегистрированы и направлены в Управление Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области для принятия решения. Сейчас проверку сообщенных обстоятельств осуществляют правоохранительные органы», - информирует ВСП.

Отмечается, что по мнению судьи незаконный сбор информации путем установления в его служебном кабинете специальных технических средств негласного получения информации является вмешательством в осуществление правосудия и проявлением неуважения к суду.

Учитывая указанное, ВСП решил обратиться в Офис Генерального прокурора о предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступления в уголовном производстве по фактам, сообщенным судьей Калушского горрайонного суда Ивано-Франковской области Олегом Миговичем.

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