Суддя Вовк терміново розгляне позов про стягнення з "ПриватБанку" 259 млн доларів на користь офшорів Суркісів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Сьогодні, 6 серпня, о 16 годині суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк розгляне позов, поданий англійськими компаніями братів Суркісів про стягнення з ПриватБанку 259 млн доларів, передає УНН із посиланням на прес-службу Приватбанку.
Повістку про виклик на судове засідання Печерського районного суду Києва ПриватБанк отримав сьогодні.
"Офшорні компанії звернулись до Печерського районного суду с заявою про "встановлення порядку виконання ухвали про забезпечення позову", яка була винесена ще 2017 році", - розповіли у ПриватБанку
У ПриватБанку також розповіли, що у справі позивачі просять встановити порядок виконання ухвали, яку на даний час виконати вже не можна, так як виконавець закінчив виконавчі провадження і направив матеріали до правоохоронних органів.
"Законодавство забороняє повторне здійснення виконавчих дій за таких обстави", - наголосили у ПриватБанку.
Станом на сьогоднішній день сплив трьох річний строк, встановлений законодавством, на примусове виконання ухвали про забезпечення, додали у банку.
Також, у ПриватБанку констатували, що:
• Позивачі просять суд у випадку не виконання банком ухвали про забезпечення, зобов'язати органи ДВС стягнути грошові кошти.
• Повістка була надіслана банку не судом, а представником позивачів.
• Розгляд справи буде здійснювати суддя Вовк, при тому що матеріали справи були витребувані Верховним Судом для розгляду касаційної скарги ПриватБанку на ухвалу про забезпечення.
Як писав УНН, за даними американських ЗМІ, Kroll вирахувала аферу Суркісів з виведення з Привату 150 млн доларів. Вказується, що відбувалося це через 6 офшорних компаній родини олігарха, які сьогодні як раз і позиваються до держбанку.