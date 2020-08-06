Судья Вовк срочно рассмотрит иск о взыскании с "ПриватБанка" 259 млн долларов в пользу оффшоров Суркисов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Сегодня, 6 августа, в 16 часов судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк рассмотрит иск, поданный английскими компаниями братьев Суркисов о взыскании с ПриватБанка 259 млн долларов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.
Повестку о вызове на судебное заседание Печерского районного суда Киева ПриватБанк получил сегодня.
"Оффшорные компании обратились в Печерский районный суд с заявлением об "установлении порядка выполнения постановления об обеспечении иска", которое было вынесено еще 2017 году", - рассказали в ПриватБанке
В ПриватБанке также рассказали, что в деле истцы просят установить порядок выполнения постановления, которое в настоящее время выполнить уже нельзя, так как исполнитель закончил исполнительные производства и направил материалы в правоохранительные органы.
"Законодательство запрещает повторное совершение исполнительных действий при таких обстоятельствах", - отметили в ПриватБанке.
По состоянию на сегодняшний день истек трех летний срок, установленный законодательством, на принудительное исполнение решения об обеспечении, добавили в банке.
Также, в ПриватБанке констатировали, что:
• Истцы просят суд в случае невыполнения банком решения об обеспечении, обязать органы ГИС взыскать денежные средства.
• Повестка была направлена банку не судом, а представителем истцов.
• Рассмотрение дела будет осуществлять судья Вовк, при том что материалы дела были истребованы Верховным Судом для рассмотрения кассационной жалобы ПриватБанка на постановление об обеспечении.
Как писал УНН, по данным американских СМИ, Kroll вычислила аферу Суркисов по выводу из Привата 150 млн долларов. Указывается, что происходило это через 6 оффшорных компаний семьи олигарха, которые сегодня как раз и подали в суд на госбанк.