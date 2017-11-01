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Суддя пішов до нарадчої кімнати обирати запобіжний захід Авакову-молодшому

Суддя пішов до нарадчої кімнати обирати запобіжний захід Авакову-молодшому

Київ • УНН

 • 8754 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Слідчий суддя Солом’янського районного суду Києва пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення щодо поданого клопотання САП та НАБУ про обрання запобіжного заходу сину міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександру у вигляді арешту з можливістю внесення застави у сумі 5 млн грн, передає кореспондент УНН.

"Слідчий суддя видаляється до нарадчої кімнати, по виходу з якої буде оголошена резулятивна частина ухвали", - сказав суддя Віталій Українець.

Під час судового засідання прокурор зазначив, що слідством зібрано достатньо доказів, аби стверджувати про обґрунтованість підозри Олександру Авакову у "вчиненні підбурення службових осіб Міністерства внутрішніх справ до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах при здійсненні державних закупівель".

У зв’язку з цим, прокурори САП просили обрати для О.Авакова арешт і як альтернативу визначити заставу у розмірі 5 млн грн.

Водночас, захисники заявили, що підозра, оголошена їхньому підзахисному, є необґрунтованою і не підтверджена реальними доказами. Тому клопотання САП не підлягає задоволенню у повній мірі.

Сам Олександр Аваков заявив, що вважає справу проти нього "максимально політично заангажованою".

Нагадаємо, 31 жовтня двом затриманим у справі "рюкзаків Авакова" повідомили про підозру.

Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому в цій справі. Одним із них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.

Зокрема, О.Авакова підозрюють у вчиненні злочину, ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

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