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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59259 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 127077 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106754 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109332 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107691 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100655 просмотра

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Судья удалился в совещательную комнату избирать меру пресечения Авакову-младшему

Судья удалился в совещательную комнату избирать меру пресечения Авакову-младшему

Киев  •  УНН

 • 8753 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Следственный судья Соломенского районного суда Киева удалился в совещательную комнату для принятия решения относительно поданного ходатайства САП и НАБУ об избрании меры пресечения сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру в виде ареста с возможностью внесения залога в сумме 5 млн грн, передает корреспондент УНН.

"Следственный судья удаляется в совещательную комнату, по выходу из которой будет объявлена ​​резолютивная часть решения", - сказал судья Виталий Украинец.

Во время судебного заседания прокурор отметил, что следствием собрано достаточно доказательств, чтобы утверждать об обоснованности подозрения Александру Авакову в "совершении подстрекательства должностных лиц Министерства внутренних дел к растрате бюджетных средств в особо крупных размерах при осуществлении государственных закупок".

В связи с этим, прокуроры САП просили выбрать для А.Авакова арест и как альтернативу определить залог в размере 5 млн грн.

В то же время, защитники заявили, что подозрение, объявленное их подзащитному, является необоснованным и не подтверждено реальными доказательствами. Поэтому ходатайство САП не подлежит удовлетворению в полной мере.

Сам Александр Аваков заявил, что считает дело против него "максимально политически ангажированным".

Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.

Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

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