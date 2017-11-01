Судья удалился в совещательную комнату избирать меру пресечения Авакову-младшему
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Следственный судья Соломенского районного суда Киева удалился в совещательную комнату для принятия решения относительно поданного ходатайства САП и НАБУ об избрании меры пресечения сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру в виде ареста с возможностью внесения залога в сумме 5 млн грн, передает корреспондент УНН.
"Следственный судья удаляется в совещательную комнату, по выходу из которой будет объявлена резолютивная часть решения", - сказал судья Виталий Украинец.
Во время судебного заседания прокурор отметил, что следствием собрано достаточно доказательств, чтобы утверждать об обоснованности подозрения Александру Авакову в "совершении подстрекательства должностных лиц Министерства внутренних дел к растрате бюджетных средств в особо крупных размерах при осуществлении государственных закупок".
В связи с этим, прокуроры САП просили выбрать для А.Авакова арест и как альтернативу определить залог в размере 5 млн грн.
В то же время, защитники заявили, что подозрение, объявленное их подзащитному, является необоснованным и не подтверждено реальными доказательствами. Поэтому ходатайство САП не подлежит удовлетворению в полной мере.
Сам Александр Аваков заявил, что считает дело против него "максимально политически ангажированным".
Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.
Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.
В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").