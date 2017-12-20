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Суддя Окружного адмінсуду Києва пояснив походження мільйонних статків свого сина

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Суддя Окружного адміністративного суду Києва Євген Аблов заявляє, що мільйонні статки його сина Івана мають походження через те, що той займається бізнесом. Як повідомляє прес-служба Судової влади України, про це Аблов вказав у надісланому листі, передає УНН.

Суддя Окружного адмінсуду Києва пояснив походження мільйонних статків свого сина

“На запити ЗМІ суддя окружного адміністративного суду міста Києва Є.Аблов пояснив походження статків свого сина. Відповідний лист також надійшов на адресу Прес-центру судової влади України, який діє при Вищій раді правосуддя”, — йдеться у повідомленні.

У листі вказано, що син судді Аблов Іван Євгенійович навчається в Одеському університеті “Одеська юридична академія” на 6-му курсі і займається бізнесом, про що зазначено і в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

“Наскільки мені відомо, у жовтні 2017 році він відчужив належне йому на правах власності рухоме майно, а саме: Катер прогулянковий марки Brig модель Eagle 645L, вартість якого самі ж громадські діячі оцінювали в декілька мільйонів гривень, — заявив Аблов. 

Він зазначив, що залишок грошових коштів членів його сім’ї на 31.12.16 року, відповідно до декларації про майновий стан і доходи та декларації дружини, складав більше 6 млн грн. та 30 тис. доларів США.

"Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" члени сім’ї не зобов’язані вносити до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, інформацію про суттєві зміни майнового стану відносно придбання нерухомого та рухомого майна. Усі видатки та доходи за 2017 рік мої та членів моєї родини у відповідності до вимог Закону будуть задекларовані, про що буде подана відповідна декларація”, — написав у своїх посненнях суддя.

Як повідомляв УНН, Національне агентство з питань запобігання корупції проведе повну перевірку декларацій ще 8-ми осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки – всього 12 декларацій.

Українські Національні Новини

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