Судья Окружного админсуда Киева объяснил происхождение миллионных доходов своего сына

"На запросы СМИ судья окружного административного суда города Киева Е.Аблов объяснил происхождение состояния своего сына. Соответствующее письмо также поступило на адрес пресс-центра судебной власти Украины, действующий при Высшем совете правосудия", - говорится в сообщении.

В письме указано, что сын судьи Аблов Иван Евгеньевич учится в Одесском университете "Одесская юридическая академия" на 6-м курсе и занимается бизнесом, о чем указано и в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

"Насколько мне известно, в октябре 2017 году он отстранил принадлежащее ему на правах собственности движимое имущество, а именно: Катер прогулочный марки Brig модель Eagle 645L, стоимость которого сами же общественные деятели оценивали в несколько миллионов гривен, - заявил Аблов.

Он отметил, что остаток денежных средств членов его семьи на 31.12.16 года, согласно декларации об имущественном состоянии и доходах и декларации жены, составлял более 6 млн грн. и 30 тыс. долларов США.

"Согласно закону Украины "О предотвращении коррупции" члены семьи не обязаны вносить в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, информацию о существенных изменениях имущественного положения относительно приобретения недвижимого и движимого имущества. Все расходы и доходах за 2017 мои и членов моей семьи в соответствии с требованиями Закона будут задекларированы, о чем будет подана соответствующая декларация", - написал в своих пояснениях судья.

Как сообщал УНН, Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет полную проверку деклараций еще 8-ми лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, 2015 и 2016 годы - всего 12 деклараций.