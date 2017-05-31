Суддів у "справі 2 травня" хочуть притягнути до дисциплінарної відповідальності
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 31 травня. УНН. Голова апеляційного суду Одеської області ініціював питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності окремих суддів Київського та Малиновського районних судів м.Одеси за фактами недбалості. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Апеляційного суду.
“Службова недбалість зі сторони суддів потягла за собою створення перешкод в доступі до правосуддя, відмови у доступі до правосуддя, допущення суддями поведінки, що порочить звання судді та підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, прояву неповаги до інших суддів, не дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують спільну довіру до суду”, — зазначили в прес-службі.
Перевірка торкнеться суддів С.Чванкіна, В.Іванчука, І.Борщова. Їх звинувачують в тому, що вони ухиляються від розгляду “справи 2 травня”.
Тепер дії суддів розгляне спеціальна комісія, за результатами якої вирішуватиметься питання щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності в разі підтвердження факту службової недбалості.
Як повідомляв УНН, Апеляційний суд Одещини визначив, який суд розглядатиме "справу 2 травня".