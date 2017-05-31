Судей по "делу 2 мая" хотят привлечь к дисциплинарной ответственности

“Служебная халатность со стороны судей повлекла за собой создание препятствий в доступе к правосудию, отказа в доступе к правосудию, допущение судьями поведения, порочащего звание судьи и подрывающего авторитет правосудия, в частности в вопросах морали, честности, проявления неуважения к другим судьям, несоблюдения других норм судейской этики и стандартов поведения, которые обеспечивают совместную доверие к суду”, — отметили в пресс-службе.

Проверка коснется судей С.Чванкина, В.Иванчука, И.Борщова. Их обвиняют в том, что они уклоняются от рассмотрения “дела 2 мая”.

Теперь действия судей рассмотрит специальная комиссия, по результатам которой будет решаться вопрос о привлечении их к дисциплинарной ответственности в случае подтверждения факта служебной халатности.

Как сообщал УНН, Апелляционный суд Одесской области определил, который суд будет рассматривать “дело 2 мая”.