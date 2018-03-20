Судді у справі Єфремова повідомили ВРП, що їм погрожували
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Судді Старобільського районного суду Луганської області Олександр Пелих та Ігор Кудрявцев, які розглядають справу щодо екс-керівника Партії регіонів Олександра Єфремова, повідомили, що у коментарях на одному із сайтів на їхню адресу були погрози, передає УНН з посиланням на прес-центр Судової влади України.
За інформацією прес-центру, до Вищої ради правосуддя надійшло повідомлення від суддів О.Пелиха та І.Кудрявцева про втручання у їхню діяльність.
“Судді Старобільського районного суду Луганської області Пелих Олександр Олександрович та Кудрявцев Ігор Володимирович повідомляють, що невідомі особи 7 березня 2018 року на сайті “Живой Старобельск” в коментарях до новини розмістили образливі та погрозливі висловлювання щодо них, такі як “плачет виселица”, “над этими людьми должен быть суд”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у прес-центрі, такі висловлювання судді сприймають як погрозу розправою та пов’язують з розглядом ними у складі колегії суддів кримінального провадження, оскільки раніше на згаданому сайті вже з’явились коментарі щодо вказаного кримінального провадження. У зв’язку з цим судді звернулися до правоохоронних органів та просять вжити передбачених законом заходів щодо запобігання втручанню у здійснення ними правосуддя.
У Судовій владі також поінформували, що також надійшло повідомлення від судді Київського апеляційного господарського суду Кропивної та судді Тернопільського окружного адміністративного суду Мартиць про факт втручання в їхню діяльність.
За даними прес-центру, ці повідомлення внесено до реєстру повідомлень суддів про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя. Вищою радою правосуддя буде проведено перевірку викладених суддями фактів та ухвалено відповідні рішення.
Як повідомляв УНН, Вища рада правосуддя відсторонила суддю господарського суду Києва Любомира Головатюка від здійснення правосуддя у зв’язку з притягнення до кримінальної відповідальності.