Судьи по делу Ефремова сообщили ВСП, что им угрожали

По информации пресс-центра, в Высший совет правосудия поступило сообщение от судей Пелыха и Кудрявцева о вмешательстве в их деятельность.

"Судьи Старобельского районного суда Луганской области Пелих Александр Александрович и Кудрявцев Игорь Владимирович сообщают, что неизвестные лица 7 марта 2018 года на сайте "Живой Старобельск" в комментариях к новости разместили оскорбительные и угрожающие высказывания о них, такие как "плачет виселица", "над Этими людьми должен быть суд", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-центре, такие высказывания судьи воспринимают как угрозу расправой и связывают с рассмотрением ими в составе коллегии судей уголовного производства, поскольку ранее на упомянутом сайте уже появились комментарии относительно указанного уголовного производства. В связи с этим судьи обратились в правоохранительные органы и просят принять предусмотренные законом меры по предотвращению вмешательства в осуществление ими правосудия.

В Судебной власти также сообщили, что также поступило сообщение от судьи Киевского апелляционного хозяйственного суда Кропивной и судьи Тернопольского окружного административного суда Мартиц о факте вмешательства в их деятельность.

По данным пресс-центра, эти сообщения внесены в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия. Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьями фактов и приняты соответствующие решения.

Как сообщал УНН, Высший совет правосудия отстранил судью хозяйственного суда Киева Любомира Головатюка от правосудия в связи с привлечения к уголовной ответственности.