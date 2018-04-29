Судді та працівниці апарату одного з райсудів Києва повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У п’ятницю 27 квітня 2018 року судді Подільського районного суду м. Києва, а також заступнику керівника апарату цього ж суду повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу України ("Зловживання впливом"). Спецоперацію проводив Головний відділ по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю ГУ СБУ у м. Києві та Київській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.
Підозру судді підписав керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.
Як встановило слідство, заступник керівника апарату Подільського районного суду м. Києва у змові з суддею цього ж суду вчинили умисні дії, в результаті яких одержали неправомірну вигоду в сумі 10 тис. дол. США. В обмін на ці кошти вони обіцяли вплинути на іншого суддю цього ж суду, аби той ухвалив рішення на користь фізичної особи-позивача, яка вимагала від приватної компанії відшкодувати матеріальні збитки, упущену вигоду та компенсувати моральну шкоду, завдану діями відповідача.
У ході слідчих дій (обшуків), проведених цього ж дня детективами Національного антикорупційного бюро України спільно зі співробітниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю ГУ СБУ у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, за місцем роботи та проживання підозрюваних вилучено частину одержаної неправомірної вигоди.
Розслідування за наведеними фактами детективи НАБУ здійснюють з жовтня 2017 року.
Як повідомляв УНН, Заступника голови апарату Подільського районного суду, а також одного з суддів цього ж суду затримали за отримання хабарів. Про це УНН повідомили власні джерела у правоохоронних органах.