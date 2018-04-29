Судье и работницы аппарата одного из райсудов Киева сообщено о подозрении

Подозрение судьи подписал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Как установило следствие, заместитель руководителя аппарата Подольского районного суда г. Киева в сговоре с судьей этого же суда совершивших умышленные действия, в результате которых получили неправомерную выгоду в сумме 10 тыс. долл. США. В обмен на эти средства они обещали повлиять на другого судью этого же суда, чтобы тот принял решение в пользу физического лица-истца, которая требовала от частной компании возместить материальный ущерб, упущенную выгоду и компенсировать моральный вред, причиненный действиями ответчика.



В ходе следственных действий (обысков), проведенных в этот же день детективами Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с сотрудниками Главного отдела по борьбе с коррупцией и оргпреступностью ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, по месту работы и проживания подозреваемых изъята часть полученной неправомерной выгоды.



Расследование по приведенным фактам детективы НАБУ осуществляют с октября 2017 года.

Как сообщал УНН, заместителя главы аппарата Подольского районного суда, а также одного из судей этого же суда задержали за получение взяток. Об этом сообщили собственные источники в правоохранительных органах.