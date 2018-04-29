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Судье и работницы аппарата одного из райсудов Киева сообщено о подозрении

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. В пятницу 27 апреля 2018 судьи Подольского районного суда г. Киева, а также заместителю руководителя аппарата этого же суда сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины ( "Злоупотребление влиянием"). Спецоперация проводил Главный отдел по борьбе с коррупцией и оргпреступностью ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Судье и работницы аппарата одного из райсудов Киева сообщено о подозрении

Подозрение судьи подписал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Как установило следствие, заместитель руководителя аппарата Подольского районного суда г. Киева в сговоре с судьей этого же суда совершивших умышленные действия, в результате которых получили неправомерную выгоду в сумме 10 тыс. долл. США. В обмен на эти средства они обещали повлиять на другого судью этого же суда, чтобы тот принял решение в пользу физического лица-истца, которая требовала от частной компании возместить материальный ущерб, упущенную выгоду и компенсировать моральный вред, причиненный действиями ответчика.

В ходе следственных действий (обысков), проведенных в этот же день детективами Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с сотрудниками Главного отдела по борьбе с коррупцией и оргпреступностью ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, по месту работы и проживания подозреваемых изъята часть полученной неправомерной выгоды.

Расследование по приведенным фактам детективы НАБУ осуществляют с октября 2017 года.

Как сообщал УНН, заместителя главы аппарата Подольского районного суда, а также одного из судей этого же суда задержали за получение взяток. Об этом сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

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