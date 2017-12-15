Судді нового Верховного суду отримали мантії нового зразка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Вчора під час засідання Ради суддів України було затверджено зразок мантії судді нового Верховного Суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію прес-служби РСУ.
Мантію судді Верховного Суду виготовлятимуть із тонкої костюмної тканини середньої щільності темно-синього кольору. Вона матиме трапецієподібний силует, що значно збільшується в об’ємі за рахунок м’яких складок, які розходяться донизу від плечових швів поличок і спинки.
“Мантія без комірця, а горловину оброблено внутрішньою обтачкою, що сягає рівня грудей.
Чітка форма силуету досягається за рахунок плечових накладок. Довжина мантії має бути така, щоб відстань від підлоги до нижнього краю мантії становила 15 сантиметрів”, — повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, датою початку функціонування нового Верховного Суду Пленум ВС визначив 15 грудня поточного року.
Ця дата обрана, тому що цього дня виповнюється 100 років від дня заснування Верховного Суду УНР.
На момент початку роботи нового Верховного Суду припиняють функціонування Верховний Суд України, Вищий адміністративний суд, Вищий господарський суд і Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ.
Також сьогодні, 15 грудня, набувають чинності прийняті Верховною Радою третього жовтня нові редакції Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу й Кодексу адміністративного судочинства.