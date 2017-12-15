Судьи нового Верховного суда получили мантии нового образца
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Вчера во время заседания Совета судей Украины был утвержден образец мантии судьи нового Верховного Суда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы ССУ.
Мантию судьи Верховного Суда будут производить из тонкой костюмной ткани средней плотности темно-синего цвета. Она будет трапециевидного силуэта, значительно увеличивающейся в объеме за счет мягких складок, расходящихся вниз от плечевых швов полочек и спинки.
"Мантия без воротничка, а горловина обработана внутренней обтачкой, что достигает уровня груди.
Четкая форма силуэта достигается за счет плечевых накладок. Длина мантии должна быть такая, чтобы расстояние от пола до нижнего края мантии составляло 15 сантиметров", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, датой начала функционирования нового Верховного Суда Пленум ВС определил 15 декабря текущего года.
Эта дата выбрана, потому что в этот день исполняется 100 лет со дня основания Верховного Суда УНР.
На момент начала работы нового Верховного Суда прекращают функционирование Верховный Суд Украины, Высший административный суд, Высший хозяйственный суд и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
Также сегодня, 15 декабря, вступают в силу принятые Верховной Радой третьего октября новые редакции Хозяйственного процессуального кодекса, Гражданского процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства.