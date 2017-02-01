Суд зобов’язав прокуратуру відкрити захисту В.Хімікуса матеріали розслідування справи С.Пашинського

"Зобов'язати уповноважених осіб прокуратури Київської області у кримінальному провадженні розглянути клопотання адвоката Парінової Марини Вікторівни в інтересах Хімікуса Вячеслава Едуардовича …про надання матеріалів досудового розслідування по кримінальному провадженні для ознайомлення в порядку, встановленому ст..220 КПК України, про що повідомити особу, яка подала клопотання",- йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, раніше Прокуратура Київської області відмовила захисту Вячеслава Хімікуса у задоволенні клопотання щодо ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у справі народного депутата Сергія Пашинського.

Нагадаємо, 31 січня в с.Хлепча відбулась стрілянина за участю народного депутата України Сергія Пашинського.

Сьогодні, 16 січня С.Пашинський звернувся до ГПУ з проханням оприлюднити деякі фрагменти перехресного допиту, який відбувся 13 січня.