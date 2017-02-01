Суд обязал прокуратуру открыть защите В.Химикуса материалы расследования дела С.Пашинского
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Печерский районный суд Киева обязал прокуратуру Киевской области открыть материалы досудебного расследования защите Вячеслава Химикуса по делу народного депутата Сергея Пашинского. Соответствующее постановление суда опубликовала на своей странице в Facebook адвокат В.Химикуса Марина Паринова, передает УНН.
"Обязать уполномоченных лиц прокуратуры Киевской области в уголовном производстве рассмотреть ходатайство адвоката Париновой Марины Викторовны в интересах Химикуса Вячеслава Эдуардовича... о предоставлении материалов досудебного расследования по уголовному производству для ознакомления в порядке, установленном ст.220 УПК Украины, о чем уведомить ходатайствующее лицо", - говорится в решении суда.
Напомним, ранее Прокуратура Киевской области отказала защите Вячеслава Химикуса в удовлетворении ходатайства об ознакомлении с материалами досудебного расследования по делу народного депутата Сергея Пашинского.
Напомним, 31 января в с.Хлепча произошла стрельба с участием народного депутата Украины Сергея Пашинского.
16 января С.Пашинский обратился в ГПУ с просьбой обнародовать некоторые фрагменты перекрестного допроса, который состоялся 13 января.