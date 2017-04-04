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Суд зобов’язав позичальника банку “Михайлівський” сплатити борг на користь “Фагору”

Суд зобов’язав позичальника банку “Михайлівський” сплатити борг на користь “Фагору”

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Позичальник банку “Михайлівський” повинен сплатити на користь “Фагору” суму кредиту з усіма нарахованими комісіями. Про це йдеться у рішенні Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 27 березня, передає УНН.

Зазначається, що сума боргу становить понад 25 тисяч гривень.

“З матеріалів справи вбачається, що 06.06.2015 р. Особа 1 уклав з ПАТ "Банк Михайлівський" договір про надання та використання платіжної картки (а.с. 4-5), 19.05.2016 р. ПАТ "Банк Михайлівський" уклав договір факторингу №1905 з ТОВ "Фінансова компанія "Плеяда" (а.с. 8-11), 22.05.2016 р. ТОВ "Фінансова компанія "Плеяда" уклало договір відступлення права вимоги (договір факторингу) №3 з ТОВ “Фінансова компанія Фагор (а.с.30-31)”, - йдеться у рішенні суду.

Розглянувши матеріали справи, суд дійшов до висновку, що позичальник має повернути кошти “Фагору” з усіма нарахованими комісіями.

Нагадаємо, cуд встановив належного кредитора банку “Михайлівський” в особі ФК “Фагор”.

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