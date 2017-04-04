Суд обязал заемщика банка "Михайловский" оплатить долг в пользу "Фагора"

Отмечается, что сумма долга составляет более 25 тыс. гривен.

"Из материалов дела усматривается, что 06.06.2015 г. Лицо 1 заключил с ОАО "Банк Михайловский" договор о предоставлении и использовании платежной карточки (а 4-5), 19.05.2016 г. ПАО "Банк Михайловский" заключил договор факторинга №1905 с ООО "Финансовая компания "Плеяда" (а 8-11), 22.05.2016 г. ООО "Финансовая компания "Плеяда" заключило договор уступки права требования (договор факторинга) №3 с ООО "Финансовая компания "Фагор" (а.с.30-31)", - говорится в решении суда.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что заемщик должен вернуть средства "Фагору" со всеми начисленными комиссиями.

Напомним, cуд установил надлежащего кредитора банка "Михайловский" в лице ФК "Фагор".