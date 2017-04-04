Суд обязал заемщика банка "Михайловский" оплатить долг в пользу "Фагора"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 74764 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110500 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168635 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123915 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121266 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114954 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105919 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107365 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103818 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159306 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд обязал заемщика банка "Михайловский" оплатить долг в пользу "Фагора"

Суд обязал заемщика банка "Михайловский" оплатить долг в пользу "Фагора"

Киев  •  УНН

 • 11921 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Заемщик банка "Михайловский" должен выплатить в пользу "Фагора" сумму кредита со всеми начисленными комиссиями. Об этом говорится в решении Конотопского горрайонного суда Сумской области от 27 марта, передает УНН.

Отмечается, что сумма долга составляет более 25 тыс. гривен.

"Из материалов дела усматривается, что 06.06.2015 г. Лицо 1 заключил с ОАО "Банк Михайловский" договор о предоставлении и использовании платежной карточки (а 4-5), 19.05.2016 г. ПАО "Банк Михайловский" заключил договор факторинга №1905 с ООО "Финансовая компания "Плеяда" (а 8-11), 22.05.2016 г. ООО "Финансовая компания "Плеяда" заключило договор уступки права требования (договор факторинга) №3 с ООО "Финансовая компания "Фагор" (а.с.30-31)", - говорится в решении суда.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что заемщик должен вернуть средства "Фагору" со всеми начисленными комиссиями.

Напомним, cуд установил надлежащего кредитора банка "Михайловский" в лице ФК "Фагор".

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