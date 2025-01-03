Суд зобов’язав "Яндекс" приховати на картах російські НПЗ через атаки дронів
Київ • УНН
Через атаки дронів виробництво пального в РФ впало на 10%, а ціни зросли рекордно за 13 років.
Суд в росії вперше постановив "Яндексу" обмежити доступ до карт і фото одного з нафтопереробних заводів після дронових атак. Пише Центр протидії дезінформації, передає УНН.
Це пояснюють тим, що відкриті дані "підривають обороноздатність росії".
Це рішення вкотре підтверджує, що наслідки атак значно серйозніші, ніж визнає російська пропаганда.
З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну дронові атаки завдали значних ударів по російських НПЗ. У результаті виробництво пального в країні скоротилося на понад 10%, а експорт бензину взагалі припинили.
Як зазначає Центр протидії дезінформації, ці атаки стали однією з причин рекордного за 13 років підвищення цін на бензин у рф.
Що з цінами на бензин в рф?
Протягом 2024 року ціни на бензин у росії підскочили на 11%, встановивши рекордний темп зростання. Російські аналітики пов’язують це зі стрімким падінням виробництва пального через атаки дронів по нафтопереробних заводах.
Серед інших причин — санкції, девальвація рубля, інфляція, а також підвищення податків, акцизів і тарифів на транспортування нафти, спричинені війною.
За прогнозами, у 2025 році ціни на пальне в рф можуть зрости ще на 15–20%.
Нагадаємо
У ніч на 19 грудня Сили оборони уразили виробничі потужності АТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів", який знаходиться у ростовській області рф.