Суд обязал "Яндекс" скрыть на картах российские НПЗ из-за атак дронов

Суд в россии впервые постановил "Яндексу" ограничить доступ к картам и фото одного из нефтеперерабатывающих заводов после дроновых атак. Пишет Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Это объясняют тем, что открытые данные "подрывают обороноспособность россии".

Это решение в очередной раз подтверждает, что последствия атак значительно серьезнее, чем признает российская пропаганда.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину дроновые атаки нанесли значительные удары по российским НПЗ. В результате производство топлива в стране сократилось более чем на 10%, а экспорт бензина вообще прекратили.

Как отмечает Центр противодействия дезинформации, эти атаки стали одной из причин рекордного за 13 лет повышения цен на бензин в рф.

Что с ценами на бензин в рф?

В течение 2024 года цены на бензин в россии подскочили на 11%, установив рекордный темп роста. Российские аналитики связывают это со стремительным падением производства топлива из-за атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам.

Среди других причин - санкции, девальвация рубля, инфляция, а также повышение налогов, акцизов и тарифов на транспортировку нефти, вызванные войной.

По прогнозам, в 2025 году цены на топливо в рф могут вырасти еще на 15-20%.

Напомним,

В ночь на 19 декабря Силы обороны поразили производственные мощности АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов", который находится в ростовской области рф.