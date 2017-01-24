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Суд знову переніс підготовче засідання по справі екс-судді В.Кицюка

Київ • УНН

 • 6868 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Шевченківський районний суд Києва відклав підготовче засідання у справі за підозрою колишнього судді Печерського районного суду Києва Віктора Кицюка у винесенні завідомо неправосудних рішень щодо притягнення до адміністративної відповідальності водіїв та позбавлення їх права керувати авто, які були прийняті на підставі сфальшованих правоохоронцями доказів, на 11:00 16 лютого, передає кореспондент УНН.

“Підготовче судове засідання відкладається до 11:00 16 лютого”, — повідомив головуючий суддя Лінник.

Варто зазначення, судове засідання вкотре не відбулося через неявку адвоката підозрюваного.

Нагадаємо, підготовче засідання у справі В.Кицюка не може розпочатися вже більше року.

Українські Національні Новини

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