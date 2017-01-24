Суд снова перенес подготовительное заседание по делу экс-судьи В.Кицюка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Шевченковский районный суд Киева отложил подготовительное заседание по подозрению бывшего судьи Печерского районного суда Киева Виктора Кицюка в вынесении заведомо неправосудных решений о привлечении к административной ответственности водителей и лишении их права управлять авто, которые были приняты на основании сфальсифицированных правоохранителями доказательств, до 11:00 16 февраля, передает корреспондент УНН.
"Подготовительное судебное заседание откладывается до 11:00 16 февраля", - сообщил судья Линнык.
Стоит отметить, что судебное заседание в очередной раз не состоялось из-за неявки адвоката подозреваемого.
Напомним, подготовительное заседание по делу В.Кицюка не может начаться уже больше года.