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Суд завтра продовжить розглядати справу Насірова

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Завтра, 7 грудня, о 10:00 в Шевченківському районному суді міста Києва відбудеться судове засідання по суті з розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні за обвинуваченням голови ДФС України Романа Насірова, а також керівника Департаменту ДФС України, передає УНН.

Голова ДФС та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, Голові ДФС інкримінують вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

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Сторона обвинувачення вважає, що Голова Державної фіскальної служби України протягом 2015 — 2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ “Фірма “Хас”, ТОВ “Карпатнадраінвест”, ТОВ “Надра Геоцентр”.

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Нагадуємо, що 10 листопада 2017 року Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою за наслідками виконання вимог ст. 290 КПК України затверджено обвинувальний акт складений детективами НАБУ за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови ДФС України, а також керівника Департаменту ДФС України, який вручено підозрюваним та їх захисникам. В той же день обвинувальний акт був скерований до суду для розгляду по суті.

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