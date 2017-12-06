Суд завтра продовжить розглядати справу Насірова
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Завтра, 7 грудня, о 10:00 в Шевченківському районному суді міста Києва відбудеться судове засідання по суті з розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні за обвинуваченням голови ДФС України Романа Насірова, а також керівника Департаменту ДФС України, передає УНН.
Голова ДФС та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, Голові ДФС інкримінують вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд призначив до розгляду по суті справу Насірова і продовжив запобіжний захід на 2 місяці
Сторона обвинувачення вважає, що Голова Державної фіскальної служби України протягом 2015 — 2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ “Фірма “Хас”, ТОВ “Карпатнадраінвест”, ТОВ “Надра Геоцентр”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Насіров пов’язує своє переслідування намаганням "декого" уникнути сплати податків
Нагадуємо, що 10 листопада 2017 року Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою за наслідками виконання вимог ст. 290 КПК України затверджено обвинувальний акт складений детективами НАБУ за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови ДФС України, а також керівника Департаменту ДФС України, який вручено підозрюваним та їх захисникам. В той же день обвинувальний акт був скерований до суду для розгляду по суті.