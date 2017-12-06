Суд завтра продолжит рассматривать дело Насирова

Председатель ГФС и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшим тяжкие последствия). Кроме того, председателю ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд назначил к рассмотрению по существу дело Насирова и продлил меру пресечения на 2 месяца

Сторона обвинения считает, что председатель Государственной фискальной службы Украины в течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Насиров связывает свое преследование с попыткой "некоторых" избежать уплаты налогов

Напоминаем, что 10 ноября 2017 года Специализированной антикоррупционной прокуратурой по результатам выполнения требований ст. 290 УПК Украины утвержден обвинительный акт составленный детективами НАБУ по результатам досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению головы ГФС Украины, а также руководителя Департамента ГФС Украины, вручено подозреваемым и их защитникам. В тот же день обвинительный акт был направлен в суд для рассмотрения по существу.