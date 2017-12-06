Суд завтра продолжит рассматривать дело Насирова

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 3535 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 16397 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 96384 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109547 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129959 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106341 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108010 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113206 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117416 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123199 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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7 марта, 19:45 • 202372 просмотра
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Суд завтра продолжит рассматривать дело Насирова

Суд завтра продолжит рассматривать дело Насирова

Киев  •  УНН

 • 12745 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Завтра, 7 декабря, в 10:00 в Шевченковском районном суде города Киева состоится судебное заседание по существу по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению председателя ГФС Украины Романа Насирова, а также руководителя Департамента ГФС Украины, передает УНН.

Председатель ГФС и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшим тяжкие последствия). Кроме того, председателю ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

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Сторона обвинения считает, что председатель Государственной фискальной службы Украины в течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

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Напоминаем, что 10 ноября 2017 года Специализированной антикоррупционной прокуратурой по результатам выполнения требований ст. 290 УПК Украины утвержден обвинительный акт составленный детективами НАБУ по результатам досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению головы ГФС Украины, а также руководителя Департамента ГФС Украины, вручено подозреваемым и их защитникам. В тот же день обвинительный акт был направлен в суд для рассмотрения по существу.

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