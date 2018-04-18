Суд завтра продовжить розгляд справи про держзраду Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Оболонський районний суд завтра продовжить розгляд кримінального провадження за обвинуваченням у державній зраді екс-президента Віктора Януковича. Відповідне рішення оголосив сьогодні суд, передає кореспондент УНН.
"Перерва до завтра до 10 години", - сказав головуючий у процесі судді владислав Дев'ятко.
Варто зазначити, що сьогодні у суді було допитано в якості свідка народного депутата Михайла Добкіна.
Також в ході засідання суд відмовив адвокатам Януковича у задоволенні клопотання щодо проведення додаткової експертизи звернення Януковича до Путіна з проханням введення військ РФ в Україну. При цьому суд пояснив, що з цього приводу були вже допитані експерти.
Водночас суд відмовив стороні захисту у задоволенні клопотання про виклик в суд на допит повістками свідків Азарова, Шуляка, Захарченка, Лебедєва, Кобзаря, Бернадського оскільки захист не надав суду адрес фактичного місця перебування цих осіб.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.