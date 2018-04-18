Суд завтра продолжит рассмотрение дела о госизмене Януковича

"Перерыв до завтра до 10:00", - сказал председательствующий в процессе судья Владислав Девятко.



Стоит отметить, что сегодня в суде был допрошен в качестве свидетеля народный депутат Михаил Добкин.



Также в ходе заседания суд отказал адвокатам Януковича в удовлетворении ходатайства о проведении дополнительной экспертизы обращения Януковича к Путину с просьбой ввода войск РФ в Украине. При этом суд пояснил, что по этому поводу были уже допрошены эксперты.



В то же время суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства о вызове в суд на допрос повестками свидетелей Азарова, Шуляк, Захарченко, Лебедева, Кобзаря, Бернадского поскольку защита не предоставил суду адресов фактического пребывания этих лиц.



Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.