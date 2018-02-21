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Суд завтра оголосить рішення щодо звільнення Бочковського з посади глави ДСНС

Суд завтра оголосить рішення щодо звільнення Бочковського з посади глави ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Окружний адміністративний суд Києва завтра має оголосити рішення за позовом екс-голови ДСНС України Сергія Бочковського про поновлення на посаді. Про це УНН повідомив його адвокат Володимир Єніч.

“Нами зібрано та досліджено всі докази, які свідчать, що рішення про звільнення Сергія Бочковського з посади Голови ДСНС було незаконним та є всі підстави для його поновлення на посаді”, — сказав Єніч.

За його словами, зазвичай такі справи розглядаються упродовж місячного терміну. Але справа Бочковського тягнеться вже майже три роки. На думку адвоката, таке затягування процесу свідчить про можливий адміністративний тиск на суд з боку тих осіб, які сфальсифікували проти Бочковського відомості, що дало можливість його незаконно затримати та звільнити з посади.

Як повідомляв УНН, колишнього голову Державної служби надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського випустили з Лук’янівського СІЗО близько 7-ї вечора 1 квітня 2015 року під заставу у розмірі майже 1,2 млн гривень.

Нагадаємо, 25 березня 2015 року під час засідання уряду були затримані голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський та його перший заступник Василь Стоєцький за 208 статтею КК України (затримання на місці скоєння злочину).

26 березня Бочковському та його заступнику Стоєцькому оголошено підозру у корупції та відмиванні грошей.

28 березня суд заарештував колишнього першого заступника голови Державної слуби з надзвичайних ситуацій України В.Стоєцького з правом звільнення при внесенні 1 млн 182 тис. грн застави.

Вищий адміністративний суд України 5 липня 2017 року скасував рішення попередніх інстанцій щодо зупинення розгляду незаконного звільнення Бочковського з посади. Справу було повернуто на повторний розгляд.

Українські Національні Новини

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