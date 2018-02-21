Суд завтра объявит решение об увольнении Бочковского с должности главы ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Окружной административный суд Киева завтра объявить решение по иску экс-главы ГСЧС Украины Сергея Бочковского о восстановлении в должности. Об этом УНН сообщил его адвокат Владимир Енич.
"Нами собрано и исследовано все доказательства, которые свидетельствуют, что решение об увольнении Сергея Бочковского от должности Председателя ГСЧС было незаконным и есть все основания для его восстановления в должности", - сказал Енич.
По его словам, обычно такие дела рассматриваются в течение месячного срока. Но дело Бочковского тянется уже почти три года. По мнению адвоката, такое затягивание процесса свидетельствует о возможном административном давление на суд со стороны тех лиц, которые сфальсифицировали против Бочковского сведения, что позволило его незаконно задержать и уволить с должности.
Как сообщал УНН, бывший председатель Государственной службы чрезвычайных ситуаций Сергея Бочковского выпустили из Лукьяновского СИЗО около 7 вечера 1 апреля 2015 года под залог в размере почти 1,2 млн гривен.
Напомним, 25 марта 2015 во время заседания правительства были задержаны председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий за 208 статье УК Украины (задержание на месте совершения преступления).
26 марта Бочковскому и его заместителю Стоецкому объявлено подозрение в коррупции и отмывании денег.
28 марта суд арестовал бывшего первого заместителя председателя Государственной слуба по чрезвычайным ситуациям Украины В.Стоецкого с правом освобождения при внесении 1 млн 182 тыс. грн залога.
Высший административный суд Украины 5 июля 2017 года отменил решения предыдущих инстанций о приостановлении рассмотрения незаконного увольнения Бочковского с должности. Дело было возвращено на повторное рассмотрение.