Суд засудив "дніпропетровських терористів" до 12 років в’язниці

КИЇВ. 4 березня. УНН. Індустріальний районний суд Дніпра визнав винними у вчиненні терактів та засудив до 12 років позбавлення волі Віктора Сукачова та Віталія Федоряка за вчинення вибухів у 2010-2012 роках у Дніпрі, Харкові та Запоріжжі. Про це йдеться у вироку суду, передає УНН.