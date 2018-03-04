Суд засудив "дніпропетровських терористів" до 12 років в’язниці

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Індустріальний районний суд Дніпра визнав винними у вчиненні терактів та засудив до 12 років позбавлення волі Віктора Сукачова та Віталія Федоряка за вчинення вибухів у 2010-2012 роках у Дніпрі, Харкові та Запоріжжі. Про це йдеться у вироку суду, передає УНН.

Згідно з вироком, суд визнав винними Федоряка та Сукачова, в тому числі, у вчиненні теракту і визначив їм покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

“...призначити покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді позбавленням волі строком на дванадцять років”, — йдеться у вироку.

У той же час, суд перерахував їм реальний термін покарання за “законом Савченко”, згідно з яким, один рік перебування в СІЗО зараховується як два роки відбування терміну у колонії.

Нагадаємо, 27 квітня 2012 року у Дніпрі протягом години сталося чотири вибухи, постраждала 31 людина. Згодом затримали 4-х підозрюваних, двоє з яких зізналися у скоєному. 26 жовтня СБУ завершило слідство. Арештантів звинуватили в організації протягом 2010-2012 років вибухів не лише в Дніпропетровську, а й в Харкові та Запоріжжі. Встановлено, що вибухи в Дніпропетровську були організовані з корисливою метою — зловмисники вимагали 4,5 млн доларів.

Як повідомляв УНН, у 2011 році Сукачов і Федоряк готували вісім вибухів: п’ять у Харкові і три у Дніпропетровську.

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