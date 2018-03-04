Суд приговорил "днепропетровских террористов" до 12 лет тюрьмы

Согласно приговору, суд признал виновными Федоряка и Сукачова, в том числе в совершении теракта и определил им наказание в виде 12 лет лишения свободы.

"...назначить наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на двенадцать лет", - говорится в приговоре.

В то же время, суд перечислил им реальный срок наказания за "законом Савченко", согласно которому, один год пребывания в СИЗО засчитывается как два года отбывания срока в колонии.

Напомним, 27 апреля 2012 в Днепре в течение часа произошло четыре взрыва, пострадал 31 человек. Впоследствии задержали 4-х подозреваемых, двое из которых признались в содеянном. 26 октября СБУ завершило следствие. Арестантов обвинили в организации в течение 2010-2012 годов взрывов не только в Днепропетровске, но и в Харькове и Запорожье. Установлено, что взрывы в Днепропетровске были организованы с корыстной целью - злоумышленники требовали 4,5 млн долларов.

Как сообщал УНН, в 2011 году Сукачев и Федоряк готовили восемь взрывов: пять в Харькове и три в Днепропетровске.