Суд Запоріжжя закрив "справу паламарів", підозрюваних у вибуху в храмі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Запоріжжя закрив провадження за обвинуваченням трьох “паламарів” у підриві в 2010 році вибухового пристрою в Свято-Покровському храмі міста, в наслідок чого загинула черниця. Про це повідомляє прес-служба Судової влади України, передає УНН.
“11.12.2017 року Шевченківським районним судом м. Запоріжжя закрито провадження у кримінальній справі відносно трьох осіб, які обвинувачувалися в організації вибуху, який стався у 2010 році в Свято-Покровському храмі м.Запоріжжя”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 28 червня 2010 р.у Свято-Покровському храмі Української православної церкви Московського патріархату пролунав вибух саморобного вибухового пристрою. В результаті цього загинула черниця, вісім чоловік прихожан отримали поранення різного ступеня тяжкості.
За підозрою у причетності до вибуху були затримані колишній паламар церкви Антон Харитонов і його брат Сергій Дьомін, а трохи пізніше і паламар храму Євген Федорченко. За рішенням суду підозрюваних засудили до 14 і 15 років позбавлення волі. Пізніше справу передали на повторний розгляд.