Суд Запорожья закрыл "дело пономарей", подозреваемых во взрыве в храме
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Запорожья закрыл производство по обвинению трех "пономарей" в подрыве в 2010 году взрывного устройства в Свято-Покровском храме города, в результате чего погибла монахиня. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины, передает УНН.
"11.12.2017 года Шевченковским районным судом. Запорожье закрыто производство по уголовному делу в отношении трех лиц, обвинявшихся в организации взрыва, который произошел в 2010 году в Свято-Покровском храме Запорожья", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 28 июня 2010 г.в Свято-Покровском храме Украинской православной церкви Московского патриархата прогремел взрыв самодельного взрывного устройства. В результате этого погибла монахиня, восемь человек прихожан получили ранения различной степени тяжести.
По подозрению в причастности к взрыву были задержаны бывший пономарь церкви Антон Харитонов и его брат Сергей Демин, а чуть позже и пономарь храма Евгений Федорченко. По решению суда подозреваемых приговорили к 14 и 15 годам лишения свободы. Позже дело передали на повторное рассмотрение.