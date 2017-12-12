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Суд Запорожья закрыл "дело пономарей", подозреваемых во взрыве в храме

Суд Запорожья закрыл "дело пономарей", подозреваемых во взрыве в храме

Киев  •  УНН

 • 13436 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Запорожья закрыл производство по обвинению трех "пономарей" в подрыве в 2010 году взрывного устройства в Свято-Покровском храме города, в результате чего погибла монахиня. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины, передает УНН.

"11.12.2017 года Шевченковским районным судом. Запорожье закрыто производство по уголовному делу в отношении трех лиц, обвинявшихся в организации взрыва, который произошел в 2010 году в Свято-Покровском храме Запорожья", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 28 июня 2010 г.в Свято-Покровском храме Украинской православной церкви Московского патриархата прогремел взрыв самодельного взрывного устройства. В результате этого погибла монахиня, восемь человек прихожан получили ранения различной степени тяжести.

По подозрению в причастности к взрыву были задержаны бывший пономарь церкви Антон Харитонов и его брат Сергей Демин, а чуть позже и пономарь храма Евгений Федорченко. По решению суда подозреваемых приговорили к 14 и 15 годам лишения свободы. Позже дело передали на повторное рассмотрение.

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