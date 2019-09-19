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Суд в РФ залишив в силі штрафи кримським татарам за акцію в Москві

Суд в РФ залишив в силі штрафи кримським татарам за акцію в Москві

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Московський міський суд продовжив розглядати апеляційні скарги щодо кримських татар, які були оштрафовані за акцію біля будівлі Верховного суду Росії в підтримку фігурантів першого Бахчисарайського “справи Хізб ут-Тахрір”. Про це виданню Крим.Реаліі розповів адвокат Костянтин Андрєєв, передає УНН.

За його словами, 18 вересня апеляційна інстанція залишила в силі рішення Міщанського районного суду Москви про призначення штрафів 12 учасникам акції.

“Доводи захисту здалися суду непереконливими, незважаючи на те, що в протоколах ясно було вказано, що у затриманих не було з собою ні транспарантів, ні плакатів, що люди мирно стояли і мирно висловлювали свою громадянську позицію. Мабуть, рішення було винесено заздалегідь. Було поставлено завдання — покарати, щоб надалі іншим неповадно було”, — розповів адвокат.

Він також додав, що в кінці вересня апеляційний суд планує розглянути ще 13 залишилися скарг.

“Розгляд решти 13 скарг буде в кінці вересня — початку жовтня. Ми збираємо весь матеріал, і колеги вже почали роботу з подачі скарг до Європейського суду з прав людини”, — пояснив Андрєєв.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фігуранти “справи Хізб ут-Тахрір” привітали українських політв’язнів зі здобутою свободою

Нагадаємо, російська поліція 11 липня в Москві затримала 45 осіб, які прийшли під будівлю Верховного суду Росії підтримати фігурантів першого Бахчисарайського “справи Хізб ут-Тахрір” (організація, яку російська влада заборонила, в тому числі, в анексованому нею Криму). Активісти перебували під будівлею суду з плакатами “Наші діти не терористи”, “Припиніть репресії в Криму”.

Об’єднання “Кримська солідарність” запустило марафон зі збору коштів для оплати штрафів кримськотатарським активістам, які вийшли на акцію протесту в Москві.

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